Jens Rädel wird Trainer beim SV Reute

Der SV Reute aus der Fußball-Kreisliga A I hat frühzeitig geklärt, wer ab kommender Saison an der Linie stehen wird. Unabhängig von einem möglichen Abstieg wird Jens Rädel den Trainerposten am 1. Juli übernehmen. Dies habe Reutes sportlicher Vorstand Matthias Ortner der Mannschaft am Dienstagabend vor dem Training verkündet, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Trotz höherklassiger Angebote habe sich Rädel für den SVR entschieden, da er großen Wert auf ein intaktes Vereinsleben, familiäres Umfeld und funktionierende Nachwuchsarbeit mit entsprechenden Perspektiven lege. Rädel ist Inhaber der B-Lizenz und aktuell noch Trainer beim Bezirksligisten FV Spfr. Altshausen. Seine Trainerstationen davor waren die SG Baienfurt, FV Ravensburg II sowie der TSV Eschach. Mit dem TSV feierte Rädel seine größten sportlichen Erfolge: Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2010 sowie Aufstieg in die Landesliga 2016, Platz fünf in der ersten Landesligasaison mit Eschach.

SVR-Trainer Julian Madlener, der im Oktober 2017 nach dem Rücktritt von Sven Sürgand zunächst interimsmäßig bis zur Winterpause und dann gänzlich das Traineramt in Reute übernahm, steht studienbedingt nur bis Saisonende zur Verfügung. Madlener, der dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibt, werde mit seiner Mannschaft alles daran setzen, die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren, heißt es in der Mitteilung.