Je ein neuer Corona-Fall in Waldsee und Aulendorf

Je einen neuen bestätigten Corona-Fall gibt es in Bad Waldsee und Aulendorf. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. Demnach hat es in Bad Waldsee nun insgesamt 43 Infizierte gegeben – davon sind 37 Personen bereits wieder gesund gemeldet. 15 Männer und 28 Frauen sind beziehungsweise waren an Covid-19 erkrankt. In Aulendorf stieg die Zahl der bekannten Corona-Fälle auf neun an. Da sieben Personen bereits wieder gesund sind, gibt es in Aulendorf derzeit zwei akute Corona-Fälle. In Bergateute waren 16 Einwohner an dem Virus erkrankt – allesamt haben die Krankheit bereits auskuriert.