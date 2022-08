Janne Burkhardt holt Sprintpokal in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim 38. Landesoffenen Abendsportfest Ende Juli in Biberach glänzte Janne Burkhardt von der TG 1848 Bad Waldsee mit dem Sieg in der U18 über 100 und 200 Meter. Er gewann den ausgeschriebenen Sprintpokal für die beste Sprintleistung in dieser Altersklasse. Die 100 Meter gewann er in 11,91 Sekunden und zeigte hier vor allem in der Endphase des Rennens seine Stärke. Die 200 Meter gewann er in 24,47 Sekunden.

Auch die weibliche Jugend der TG war aktiv bei diesem Sportfest. So lief Zoe Mayer die 100 Meter in 14,19 Sekunden und ihre Zwillingsschwester Yola Mayer 14,46 Sekunden. Diese Leistungen waren in der U20 der fünfte und der sechste Platz. In der weiblichen Jugend U18 belegte Hannah Althammer über 100 Meter in 14,27 Sekunden den dritten Platz.

Janne Burkhardt startete darüber hinaus noch im Rahmen der Abendsportfestserie in Fischbach am Bodensee. Er belegte hier über 100 Meter den dritten Platz in der U18 in 12,00 Sekunden. Zudem rannte er noch die 200 Meter in 24,56 Sekunden. Dies bedeutete den zweiten Platz in der U18.