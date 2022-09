Eigentlich hatte der Jahrgang 1961 2021 den runden Geburtstag 60 Jahre feiern wollen. Aufgrund der Pandemie hat das nicht geklappt und so hat sich das Orgateam laut einer Mitteilung der Truppe etwas anderes überlegt: Unter dem Motto „Jahrgang 1961 feiert 61“ wird das Fest nun nachgeholt. Als Termin wurde der 22. Oktober ab 14 Uhr im Scala-Haus am Stadtsee festgelegt. Alle, die im Jahr 1961 geboren sind und eine Verbindung zu Bad Waldsee – egal welcher Art – haben, sind eingeladen, betont der Verein.

1961 sei ein Geburtsjahr, das vielversprechend beginnt, schreiben die Jahrgänger: Die Wirtschaft blüht und gedeiht, die Geburtenzahlen klettern auf ein neues Rekordniveau, in den USA wird die Rassentrennung beendet, das ZDF wird gegründet, die Antibabypille in der BRD zugelassen und der Benzin- und Dieselpreis liegt bei knapp über 50 Pfennig. Barack Obama, George Clooney, Nastasja Kinski, Diana Spencer, Hubert Kah, Guido Westerwelle und auch Lothar Matthäus - alle sind 1961 geboren. Hits wie La Paloma, Der Mann im Mond, Ein Schiff wird kommen, Babysitter-Boogie, Weiße Rosen aus Athen sind 1961 Nummer-1-Hits in Deutschland.