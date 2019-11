Jahreskonzert der Stadtkapelle am Wochenende

Die Stadtkapelle der Stadt Bad Waldsee lädt am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, zum Jahreskonzert in die Stadthalle ein. Beginn am Samstag ist um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde zuvor, wie es in der Vorschau heißt.

Den Auftakt des Konzertes gestaltet das Jugendblasorchester Bad Waldsee unter der Leitung von Alexander Dreher. Den Hauptteil des Konzertes wird die Stadtkapelle bestreiten.

Für Joachim Weiss ist dies laut Ankündigung sechste Jahreskonzert, bei dem er dem Orchester als Dirigent vorsteht und hat auch dieses Jahr ein Programm der gehobenen konzertanten Blasmusik zusammengestellt, welches die Musiker gleichermaßen fordert und zu Höchstleistungen motivieren solle. So präsentiert das Orchester mit „Hamburg – Das Tor zur Welt“ von Guido Rennert die Geschichte der Hansestadt in einer sinfonischen Dichtung. Ein weiterer Höhepunkt wird das Stück „Udo Jürgens – Das Beste“ sein, eine Erinnerung an den berühmten Komponisten, Musiker und Entertainer.