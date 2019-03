Jahreskonzert der Musikkapelle Molpertshaus steht im Zeichen des Frühlings

Die Musikkapelle Molpertshaus veranstaltet am Samstag, 30. März, um 20 Uhr ihr Jahreskonzert in der Turn- und Festhalle in Haidgau. Dieses Jahr erwartet die Besucher laut Mitteilung ein Konzertprogramm, das ganz im Zeichen der Natur steht. Passend zum Frühling steht das Konzert unter dem Motto „ein Stück Natur“. Die Musiker haben unter der Leitung von Natalie Kiekopf ein einladendes Programm auf die Beine gestellt. Im ersten Konzertteil werden die Zuhörer durch beeindruckende Landschaften und geheimnisvolle Orte geführt. So lädt das Stück „Fiskinatura“ von Thiemo Kraas in das Dorf Fischen im Allgäu ein und erzählt von dessen Natur und dem Gefühl der Heimatverbundenheit. Danach wird es etwas turbulenter: „Eiger“ von James Swearingen handelt von der Besteigung der berühmten Eiger-Nordwand. Der zweite Konzertteil wird geprägt von rockigen Themen und Rhythmen. Dann wird es laut Pressemitteilung eine Uraufführung geben. Markus Götz hat mit seinem neu komponierten Werk „Dramatic Tales“ eine Komposition aus barocken Fugen sowie Rockelementen geschaffen, bei dem auch die tiefen Register gefordert werden. Foto: MV Molpertshaus