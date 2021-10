Jahreshauptversammlung mit Wahlen und Präsenten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren konnte der Vorsitzende Franz Bendel die Vorstandschaften der zehn angeschlossenen Ortsvereine mit 1.309 Mitgliedern persönlich begrüßen. Der Bezirksvorsitzende berichtete noch von vielen Aktivitäten in 2019.

Am 20.04.2019 wurde die neue Satzung mit Datenschutzordnung beschlossen. Die Bundesgartenschau Heilbronn wurde im Juli 2019 besucht. Eine 4-Tagesfahrt mit Stadtführungen in Worms, Trier, Cochem, Bernkastel-Kues war im August 2019 mit Weinfest in Reil, Schifffahrt und Besuch des Technik Museum in Sinsheim. Die sehr schöne Lehrfahrt wurde von Franz Bendel bestens organisiert. Im Dezember Fahrt zum Weihnachtsmarkt Esslingen.

Für die Funktionäre der Ortsvereine gab es eine Besichtigung der Firma „SaluVet, sowie Fahrt zum Kreislehrgarten, Sulzberg-Ried und Stadtführung in Kempten. Die Vorstandschaft des Bezirksverbandes besuchte die Ortsvereine zu verschiedenen Veranstaltungen. Im Geschäftsjahr 2020 fanden wegen Corona keine Veranstaltungen statt. Online-Meeting mit der Bezirksverband-Vorstandschaft und den Vorständen der Ortsvereine fanden 2021 statt.

Am 26.08.2021 fuhren die Funktionäre mit der DB zur Landesgartenschau nach Überlingen, das größte Zukunftsprojekt der nächsten 50 Jahre. Sie verknüpft thematisch und optisch nicht nur viele Gärten und Grünflächen in der Stadt, sondern auch Stadt, Land und See. Vom Bezirksverband ist zur Adventszeit eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt , sowie im Mai 2022 die 4-Tages-Lehrfahrt nach Bamberg geplant.

Die Kassenberichte für 2019 und 2020 von Kassierer Ernst Maucher schlossen mit einem sehr guten Gesamtergebnis. Die langjährige Kassenprüferin Edelgard Dastig bescheinigte dem Kassierer eine ordnungsgemäß, sehr gute Kassenführung und beantragte die Entlastung für den Kassierer und die Vorstandschaft, diese erfolgte einstimmig.

Bei den Wahlen wurden Franz Bendel als 1. Vorsitzender, Annerose Herm neu als 2. Vorsitzende, Joachim Mägerlein neu als Kassierer (vorher 2. Vorsitzender) und Hertha Emmendörfer als Schriftführerin, sowie neuer Kassenprüfer Florian Kramer, alle einstimmig gewählt.

Ernst Maucher, Kassierer seit 1975, gab sein vertrauensvolles und stets sehr gut geführtes Amt nach 46 Jahren ab, sowie Edelgard Dastig, langjährige, geschätzte Kassenprüferin. Als Dank und Anerkennung für diese große Leistung erhielten Ernst Maucher und Edelgard Dastig ein Präsent überreicht.