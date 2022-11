Jahreshauptversammlung des Kinderschutzbundes 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde Gisela Riedesser als 1. Stellvertreterin und Lisa Nippe-Augustin als 2. Stellvertreterin bestätigt sowie der Schatzmeister Karl Schöpner wiedergewählt. Somit kann der fünfköpfige Vorstand mit Walter Ritter als Vorsitzendem und Traudel Bernhard als Schriftführerin mit seiner Arbeit fortfahren. Im zweiten Corona-Jahr 2021 konnten zehn Aktivitäten und Projekte durchgeführt werden. Zum dritten Mal erfolgte die Schulranzen-Aktion. Hierbei wurden 30 neue Markenschulranzen über die Kindergärten an bedürftige deutsche und syrische Eltern verschenkt. Zu Ostern und zu Weihnachten erhielten 70 alleinstehende Mütter in Bad Waldsee Einkaufsgutscheine in Höhe von 100 Euro. Bei einem VHS-Sprachkurs für Mütter organisierte und finanzierte der KSB die Kinderbetreuung. Die bereits im Jahr 2020 begonnenen Schwimmkurse für Grundschulkinder wurden 2021 mit zwei Anfängerkursen in der Schwimmhalle Döchtbühl fortgeführt. Im Herbst wurde wieder der erfolgreiche Elternkurs „Starke Eltern-Starke Kinder“ an sechs Abenden im KSB-Raum in der Eschlestraße angeboten. Zu Halloween besuchte der Kinderschutzbund mit 25 Kindern wieder den Bauernhof der Familie Spieler in Ampfelbronn, um dort Kürbisse zu schnitzen. Der Festvortrag zum 40-jährigen Jubiläum durch Prof. Spitzer mit dem Thema „Wie kann man in unserer Zeit Kinder und Jugendliche stärken?“, füllte die Stadthalle mit Zuhörern aus nah und fern. Daneben gehört die Hausaufgabenbetreuung im Eschle jeweils am Mittwoch und am Freitagnachmittag seit 40 Jahren zu den Kerntätigkeiten des Kinderschutzbundes.

Die beiden Kassenprüfer Karl Birkle und Uli Neumann bescheinigten dem Schatzmeister Karl Schöpner eine besonders übersichtliche und exakte Kassenführung sowie eine korrekte Einordnung aller Buchungsvorgänge. Besonders stolz konnte Vorstand Walter Ritter von der Einrichtung eines zusätzlichen Standortes für die Hausaufgabenbetreuung im Pfaffenstüble berichten. Seit September 2022 wird im Gebäude der VHS am Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 16 Uhr Hilfe bei den Hausaufgaben angeboten. Mit diesem Angebot verstärken sich jedoch die Personalprobleme. Der Kinderschutzbund Bad Waldsee sucht daher dringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die wöchentliche Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder oder auch als Helfer bei einzelnen Aktionen, wie dem Altstadtfest oder bei der Waldwoche.