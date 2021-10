Jahreshauptversammlung der VSG Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag den 09.10.2021 hielt die VSG ihre Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 im Schützenhaus am Möserweg ab.

Der 1. Vorsitzende Thomas Bäurer eröffnete die Versammlung und gab einen kurzen Rückblick über das Jahr 2019. Für 2020 musste leider fast das ganze Jahr der Schießbetrieb, Wettkämpfe und Veranstaltungen abgesagt werden. Erfreulich ist dennoch der leichte Anstieg unserer Mitgliederzahlen auf 247.

Jürgen Bohner war voller Lobes für seine Jungschützen, die wie jedes Jahr hervorragende Leistungen bei den Meisterschaften erreichten. Auch das gut ausgebildete und eingespielte Jugendleiterteam, bestehend aus Erich Brauchle, Sarah Brauchle und Thomas Bäurer trägt zu diesem Erfolg maßgeblich bei. Nils Friedmann konnte sich gleich 3 mal bei der Deutschen Meisterschaft den 1. Platz sichern und wurde im September 2020 in die Junioren Nationalmannschaft aufgenommen. Einen herzlichen Glückwunsch hierzu. Erfreuliches wusste auch Stefan Neff in seinem Sportjahresbericht für 2019 über die hervorragenden Leistungen zu berichten. In der Kreisklasse konnte sich in der Disziplin UHR die 1. Mannschaft zum dritten Mal in folge den ersten Platz sichern. Zudem waren unsere Schützen an vielen Veranstaltungen wie z. B. dem Osterschießen, Wild- und Geflügelschießen, Meckatzer-Schießen etc. sehr erfolgreich.

Bei den Wahlen wurden Thomas Bäurer – 1. Vorsitzender, Nico Sichtermann – 2. Vorsitzender, Ralph Troll – Schatzmeister, Kerstin Neff – Schriftführerin, Joachim Strasser – 1. Beisitzer, Andreas Fischer – 2. Beisitzer, sowie die Kassenprüfer Rainer Troll und Reiner Braun einstimmig in Ihren Ämtern bestätigt. Änderungen gab es beim Sportleiter – Stefan Neff und stellv. Sportleiter – Igor Franz, diese haben Ihre Ämter getauscht und wurden auch einstimmig gewählt. Der bisherige Jugendleiter Jürgen Bohner verlässt leider das Jugendleiterteam. Hierfür konnte Sarah Brauchle, die ihre Fortbildung zur C-Lizenz-Traininerin abgeschlossen hat, gewonnen werden. Auch sie wurde einstimmig zur neuen Jugendleiterin gewählt.

Des weiteren wurden folgende langjährige Mitglieder im Rahmen der Hauptversammlung 2020 geehrt: Für 25 Jahre – Andreas Springmann, Willi Maucher, Ulrich Jung, Timo Schmid, Jens Schmid, Richard Sauter, Hans-Peter Gläser, Armin Miller. Für 40 Jahre – Sven Reichle, Gebhard Schmid, Anne Krattenmacher.