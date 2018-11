Die Jahreshauptversammlung der Ski- und Bergsteigerzunft Bad Waldsee findet am Freitag, 9. November, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Raum Tiger Woods des Golf & Vitalparks in Bad Waldsee. Auf der Tagesordnung stehen neben den Jahresberichten des Vorstandes auch die Schwendi-Hütte im schweizerischen Grüsch Danusa und Neuwahlen. Anträge an die Jahreshauptversammlung bittet die Vorstandschaft bis heute, Dienstag, um 18 Uhr schriftlich bei der Geschäftsstelle einzureichen.