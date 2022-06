Jahreshauptversammlung der Durlesbach Schalmeien Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder der Durlesbach Schalmeien Reute haben sich am 1. Juni im Probelokal in der „Alten Schule“ in Reute zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen.

Vorstand Stefan Hofmeister begrüßte alle Mitglieder und ging in seinem Bericht auf die vergangenen Vereinsjahre ein. Er dankte seinen Mitgliedern, dass diese trotz Corona dem Verein treu geblieben sind. In den Jahren 2021 und 2022 gab es leider nicht viele Aktivitäten, an denen der Verein teilnehmen konnte. Die Fasnet 2021 musste aufgrund Corona entfallen und auch die Proben konnten nur hin und wieder unter geltenden Corona-Vorschriften abgehalten werden. In diesem Jahr konnten die Schalmeien lediglich aber gerne an dem runden Geburtstag eines Vereinsmitgliedes spielen. In der Hoffnung, dass die Fasnet 2022 wieder stattfindet, wurde ein musikalisches Programm zusammengestellt, aber leider fand auch in diesem Jahr keine Fasnet statt. Das zusammengestellte Programm konnte dann an einem weiteren runden Geburtstag eines Vereinsmitgliedes zum Besten gegeben werden.

Die Spielleiter bedankten sich ebenfalls bei den Mitgliedern für deren Treue in den beiden vergangenen Jahren. Für das restliche Jahr wünscht sich das Spielleiterteam, dass alle weiterhin gesund bleiben, alle gemeinsam Proben können und es eventuell doch den ein oder anderen Auftritt gibt.

Bei den diesjährigen Neuwahlen der Vorstandschaft wurden alle Personen in ihren Ämtern vom Verein bestätigt. Die Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorstand Stefan Hofmeister, 2.Vorstand Manfred Wiest, Schriftführerin Michaela Merk, Kassier Silvia Käser. Der Ausschuss besteht aus Monika Noppenberger (Vertrauensfrau), Isabella Käser und Michael Sproll. Das Team der Kassenprüfer wird von Sarah Caspar und Kai-Uwe Hellner gebildet. Das Spielleiterteam, bestehend aus Miriam Potthast und Manfred Wiest, wurde ebenfalls in deren Amt bestätigt.

Der Verein würde sich sehr über Unterstützung freuen: Habt Ihr Lust auf Musik, Fasnet und eine lustige Truppe für die ganze Familie und über das ganze Jahr?! Leicht zu lernen, ohne Vorkenntnisse! Insbesondere würden wir uns über Unterstützung im Schlagwerk freuen, sehr gerne auch mit Erfahrung.

Wir proben jeden Mittwoch um 19.30 Uhr in der „Alten Schule“ in Reute. Bei Interesse meldet euch gerne bei Manne Wiest unter +491715700344 oder kommt einfach vorbei.