Jahresabschluss beim Obst- und Gartenbauverein

Ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr 2022 geht beim Obst-und Gartenbauverein Reute-Gaisbeuren zu Ende. Traditionell werden in der Woche vor dem 1. Advent im Keller des Katholischen Gemeindehauses kreative Adventsgestecke, Tür- und Adventskränze gestaltet. Vor zwei Jahren hat der Obst- und Gartenbauverein diese Arbeit übernommen – Maria Rundel und Elisabeth Fluhr sind schon viele Jahre bei dieser Aktion dabei und gestalten jedes Jahr Kränze und Gestecke, die anschließend verkauft werden. Elisabeth Fluhr, die sich inzwischen auf den Verkauf spezialisiert, hat seit letztem Jahr die Strick- und Nähsachen des Strickkreises mit in das Verkaufsangebot aufgenommen. Den über 20 Helfern und Helferinnen sowie den zahlreichen KäuferInnen und Spendern ist es zu verdanken, dass ein stattlicher Betrag zu je einem Drittel an das Kinderhospiz St. Nikolaus Memmingen, an Frauen und Kinder in Not Ravensburg und die Caritas Bodensee-Oberschwaben weitergeleitet werden konnte. Am Freitag vor dem zweiten Advent konnten Mitglieder und Freunde des Obst- und Gartenbauvereins wieder ihren beliebten Adventskaffee abhalten. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, netten Gesprächen und musikalischer Unterhaltung durch ein Holzbläserquintett beschließt der Obst- und Gartenbauverein das Jahr. Diese Veranstaltung nahmen die erste Vorsitzende Annerose Herm und Beisitzerin Maria Rundel zum Anlass, um sich persönlich bei den Adventsschmuckbastel-Helfern zu bedanken.

Für das Vereinsjahr 2023 wurde ein abwechslungsreicher Terminkalender erstellt. Im Januar wird zum wiederholten Mal der Nistkastenbau angeboten. Am Samstag, 28. Januar, von 13 bis 16 Uhr können in Kooperation mit der Solidarischen Gemeinde die Nistkästen gebaut und anschließend im Garten aufgehängt werden.

Das komplette Jahresprogramm kann auf der neugestalteten Homepage ogv-reute-gaisbeuren.de eingesehen werden.