Jagdhorn-Konzert zugunsten der Pfarrkirche

Unter der Schirmherrschaft des Forum für Jagdmusik e.V. findet am Samstag, 10. März, um 18 Uhr ein großes Konzert für Jagdhörner in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Bad Waldsee-Reute statt.

Der Organisator, Harald Klingbeil aus Bad Waldsee, ist seit über 40 Jahren ein begeisterter Jagdhornbläser des Instrumentes „Trompe de Chasse“. Seit 30 Jahren organisiert er Seminare speziell für dieses Horn in Baden-Württemberg, davon seit neun Jahren Seminare für beide Jagdhörner im Raum Allgäu und Oberschwaben, dies in bewährter Zusammenarbeit mit dem Forum für Jagdmusik e.V.; so auch wieder in diesem Jahr, im Humboldt-Institut e.V. in Bad Schussenried.

Während die „Trompe de Chasse“ ihren Ursprung in Frankreich findet, hat das Parforcehorn in „Es“ – so die Ankündigung – seinen Ursprung in Deutschland und Österreich. Beide Hörner verfügen über 16 Naturtöne und haben keine Ventile. Das Parforcehorn in „Es“ ist nur einen Halbton höher gestimmt als die in „D“ gestimmte Trompe de Chasse. Beide Hörner unterscheiden sich jedoch in ihrem Klang und in ihrer Spielweise.

Internationale Besetzung

Bei diesem Konzert werden unter anderem Stücke aus der Hubertus-Messe sowie große Fantasiefanfaren namhafter Komponisten dargeboten. International besetzt ist die Gruppe der Ausbilder für die Trompe de Chasse, darunter erstklassige Bläser aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Schweiz und Deutschland, wie beispielsweise der mehrmalige Champion International und Komponist Dimitry Donders aus den Niederlanden.

Die Gruppe der „Es“-Hörner ist mit erstklassigen Ausbildern des Forums für Jagdmusik besetzt, darunter auch die Komponisten Annerose Greisl (Augsburg) und Gregor Steidle (Kiel). Die nahezu 70 Teilnehmer des Lehrgangs werden in verschiedenen Gruppen ebenfalls das eine und andere Stück vorstellen; auch in diesem Jahr wird wieder eine kleine Gruppe aus Luxemburg vertreten sein.

Die Dauer dieses laut Ankündigung außergewöhnlichen Konzertes beträgt maximal 90 Minuten. Moderiert wird das Konzert von zwei erfahrenen Jagdhornbläsern.

Der Eintritt ist frei – um Spenden für die neu renovierte Pfarrkirche und für das Forum für Jagdmusik e.V. nach dem Konzert wird gebeten.