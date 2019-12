Sie will in Gemeinschaft leben, in Armut, Gehorsam und jungfräulicher Keuschheit. Und sie möchte durch ihr Leben Gott in der leidenden Menschheit dienen: Sr. M. Leonie Voitenleitner (40) hat am vergangenen Sonntag im Kloster Reute ihre Profess auf Lebenszeit versprochen. Damit verspricht sie ihr ganzes Leben verbindlich nach dem Evangelium und der Lebensform der Franziskanerinnen von Reute zu gestalten. Das teilt der Verein „Franziskanerinnen von Reute“ mit.

Mit der Profess auf Lebenszeit verpflichtete sich Voitenleitner, in Gemeinschaft, Armut und jungfräulicher Keuschheit nach dem Vorbild des heiligen Franziskus zu leben. Ihr Versprechen legte sie während eines Gottesdienstes im Kreis der Mitschwestern, ihrer Familie und engster Freunde in die Hand von Generaloberin Schwester Maria Hanna Löhlein ab.

Mit dem Unterschreiben der Professurkunde bestätigte schriftlich den in neun Jahren der Ordensausbildung gereiften und begleiteten Entschluss, als Franziskanerin zu leben. Als Zeichen ihrer Treue zu Gott und in Verbundenheit zur Gemeinschaft erhielt Schwester M. Leonie einen goldenen Ring, der ein kleines Tau, das franziskanische Segenszeichen, trägt.

In seiner Predigt zum Festtag ging Pfarrer Ulrich Steck auf die in Schwester Leonie gewachsene Entscheidung ein: „Schwester Leonie, du erkennst in der Nachfolge im Ordensleben den Schatz, der Gott für uns Menschen im Leben sein will und kann und tatsächlich ist. Und dem möchte ich hinzufügen – der liebe Gott hat sicherlich nichts dagegen, wenn ich ihm das in den Mund lege – „Ich, Dein Gott und Schöpfer, entdecke in Dir, dem Menschen der mir nachfolgt, einen Schatz. Und es ist mir eine Freude, gerade für Dich in Jesus Christus Mensch geworden zu sein.“

Weiterhin ermutigte Pfarrer Steck Schwester Leonie, sich für die Zukunft ganz mit ihren Talenten für Gott und die Menschen einzubringen und verdeutlichte den Wert eines Lebens in Gemeinschaft: „Deine Mitschwestern erkennen und schätzen Deine Fähigkeiten, die die Gemeinschaft reicher und schätzenswerter macht. Das Gute an der Ordensgemeinschaft ist ja gerade die gegenseitige Ergänzung. Keine Ordensschwester vereinigt alle für eine Gemeinschaft notwendigen Fähigkeiten. Alle gemeinsam aber können auf das Ziel allen Seins hinweisen, das uns in Gott gegeben ist.“

Nach dem Gottesdienst gab es für alle Mitfeiernden die Möglichkeit, der „Ewigprofesse“ zu gratulieren, bevor es für die geladenen Gäste zum Mittagessen in die Begegnungsstätte ging. Der Tag, gefüllt mit Gratulationen, Fototerminen und Begegnungen, klang abends mit einer feierlichen Vesper im Gut-Betha-Haus aus.

Schwester M. Leonie ist als Gemeindereferentin in die Klostergemeinschaft eingetreten. Nach dem Noviziat wirkte sie in Heggbach und der Seelsorgeeinhiet Maselheim bei Laupheim. Schwester Leonie lebt in einer kleinen Kommunität mitten in Ulm und wirkt seit Mai 2018 als Gemeindereferentin in Dornstadt, Bollingen und Tomerdingen.