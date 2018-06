Italienisches Gesetz nützt Angeklagtem

Wer im Güter-und Personenverkehr arbeitet, muss einen Fahrtenschreiber benutzen. Das dient in erster Linie der Sicherheit der Fahrer und anderer Verkehrsteilnehmer. Wer keinen Fahrtenschreiber nutzt oder Daten fälscht, macht sich strafbar. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Fahrtenschreiber manipuliert werden.

Ob die Fahrer die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhalten, zeichnet der Fahrtenschreiber auf. Außerdem lassen sich anhand der Geräte Geschwindigkeiten und zurückgelegte Kilometer nachvollziehen. Die Lenk- und Ruhezeiten sollen in erster Linie sicherstellen, dass der Fahrer hinter dem Steuer ausgeruht und fahrtüchtig ist. Allerdings werfen stehende Laster für die Speditionen keinen Profit ab und Liefertermine können sich verzögern, weswegen überzogene Lenkzeiten und sogar Manipulationen an den Fahrtenschreibern nicht selten vorkommen.

Digitalisierung 2006 kann Manipulation nicht stoppen

Die Einführung digitaler Fahrtenschreiber im Jahr 2006 sollte der verhältnismäßig einfachen Manipulation der bis dahin mechanischen Fahrtenschreiber entgegenwirken, die schon durch das Verbiegen des Sensors oder das Anbringen eines Magneten die korrekten Fahrdaten verschleiern. Doch auch die digitalen Fahrtenschreiber sind vor Manipulationen nicht sicher. Das bestätigt die Sonderkontrolle zu Manipulation an Fahrtenschreibern, die vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG) im Sommer 2012 durchgeführt wurde. Von den 51 kontrollierten Fahrern hatten 33 die Lenkzeiten überschritten, an elf Fahrzeugen wurde der Fahrtenschreiber manipuliert. Diese Beanstandungsquote von rund 21 Prozent aus dem Jahr 2012 ist laut Geschäftsbericht der BAG im Jahr 2013 noch auf 26 Prozent angestiegen. Die digitalen Geräte machen dabei den Großteil aus.

Im Amtsgericht Bad Waldsee kam es am Dienstag zu einer Verhandlung gegen einen Fahrer, der bei einer Spedition angestellt ist, die im östlichen Teil des Landkreises Ravensburg ihren Sitz hat. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, seinen noch mechanischen Fahrtenschreiber mit einem Magneten manipuliert und so aktiv verfälschte technische Daten hergestellt zu haben. Dadurch sei das Signal unterdrückt worden, das an die Fahrerkabine weitergeleitet wird. Der Fahrtenschreiber habe Lenkzeit als Ruhezeit sowie geringere Kilometerzahlen aufgezeichnet.

Der Angeklagte gab an er habe das Gerät weder manipuliert, noch von der Möglichkeit gewusst, das Gerät mit einem Magneten manipulieren zu können.

Wie die Beeinträchtigung am Fahrtenschreiber zustande kam, könne er sich nicht erklären. Unregelmäßigkeiten wie der Stillstand des Kilometerzählers oder der Ausfall der Geschwindigkeitsanzeige, die durch einen Magneten hervorgerufen werden, seien ihm nicht aufgefallen.

Der Fahrer war im Juli 2013 in der Nähe von Kempten in eine Polizeikontrolle geraten, nachdem er am frühen Morgen auf Höhe Bozen in Italien gestartet war. Den Beamten der Verkehrsinspektion Kempten fiel auf, dass die auf der Tachoscheibe vermerkte Strecke nicht mit der tatsächlich zurückgelegten Strecke übereinstimmen konnte. Die Differenz von 149 Kilometern wies die Beamten darauf hin, dass der Fahrtenschreiber manipuliert sein könnte, woraufhin sie das Gerät begutachten ließen. Durch das Gutachten konnten typische Spuren von Manipulation am Sensor festgestellt werden. Zusätzlich ergab das Auslesen des Fahrtenschreibers eine Fehlermeldung des Geräts: Es wurde zwar eine Fahrzeugbewegung registriert, aber keine Getriebebewegung, was ebenfalls typisch für eine Manipulation durch einen Magneten sei.

Angeklagter verurteilt zu 45 Tagessätzen zu je 50 Euro

Da sich der Fahrer jedoch zu Beginn der Manipulation in Italien befand, wo die Anfertigung verfälschter technischer Daten lediglich ein Bußgelddelikt darstellt, konnte Amtsgerichtsdirektor Feurle den Angeklagten lediglich zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 50 Euro wegen des Gebrauchs verfälschter Tachoscheiben innerhalb Deutschlands verurteilen. In Deutschland liegt das Strafmaß bei bis zu fünf Jahren Haft.

Feurle bemerkte in seinem Schlussplädoyer, dass die Lenkzeitgesetze dem Schutz der Fahrer vor den Disponenten dienten, die die Einzigen seien, die aus überzogenen Lenkzeiten Profit zögen. Dabei nähmen sie in Kauf, dass die übermüdeten Fahrer sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährdeten.