Ist eine Krankenhausschließung in Waldsee wirklich sinnvoll?

Krankenhäuser sind keine Wirtschaftsunternehmen, die nur unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen sein sollten. Krankenhäuser sind keine bloßen (schwarzen) Zahlen. Krankenhäuser übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. In Zeiten, in denen die Gesundheit einen neuen Stellenwert erreicht hat, erscheint die Diskussion über Klinikschließungen geradezu frevelhaft.

Mangelnder Investitionswille des Landes

Und doch muss sich Bad Waldsee dieser Tage mit unangenehmen Zukunftsperspektiven der örtlichen Klinik herumschlagen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie fangen beim Fachkräftemangel an und hören beim mangelnden Investitionswillen des Landes auf. Es droht die Schließung.

Animositäten beiseite legen

Die Entscheidung darüber obliegt dem Kreistag. Das Gremium wird voraussichtlich Ende Mai einen weitreichenden Beschluss fassen. Dabei sollten Animositäten aus den Klinikschließungen in Isny und Leutkirch keine Rolle spielen. Es geht nicht darum, alte Rechnungen zu begleichen, sondern darum, eine möglichst breit angelegte Gesundheitsversorgung im gesamten Landkreis und darüber hinaus aufrechtzuerhalten.

Negative Folgen der Zentralisierung

Mit der Konzentration auf zentrale Strukturen, also auf ein oder zwei Krankenhäuser, könnten die Kreisräte auf lange Sicht auf das viel zitierte falsche Pferd setzen. Im Falle vieler Unternehmen hat die erzwungene Zentralisierung zu Überforderung geführt. Außerdem gibt es genügend Patienten, Ärzte und Pflegekräfte, die ein familiäres Klima, wie es in der Waldseer Klinik unbestritten herrscht, zu schätzen wissen und sich bewusst dafür entscheiden. Und nicht zuletzt: Über Jahre hat das Waldseer Krankenhaus rentabel gearbeitet. Ob das an anderer Stelle so leicht erreicht werden kann – mehr als fraglich.