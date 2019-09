Israelbesuch hinterlässt bleibenden Eindruck

„Gamal kamud“, „laila tow“ und „gamad“ klangen es durch den Bus, als zwölf erschöpfte aber gut gelaunte Volleyballer der TG Bad Waldsee mit ihren drei Begleitern vom achttägigen Austausch aus Israel auf ihrer letzten Etappe vom Flughafen Zürich auf dem Weg nach Hause waren.

Doch nicht nur die Landessprache Israels hatte laut einem Bericht der Volleyball-Abteilung der TG Bad Waldsee bleibenden Eindruck bei den Teenagern hinterlassen. Viele Sehenswürdigkeiten, historische Stätten, aber auch Begegnungen mit israelischen Jugendlichen machten die Reise zu einem Erlebnis.

Begonnen hatte das Abenteuer eine Woche zuvor. Nach zweistündiger Fahrt vom Flughafen Tel Aviv wurden die Waldseer im Kibbuz Bet Kama herzlich begrüßt und von ihren Gastfamilien in Empfang genommen. Jeweils zu zweit oder zu dritt wurden sie die ganze Woche von den Gastfamilien versorgt und konnten dort Einblicke in das alltägliche israelische Leben gewinnen.

Die folgenden Tage waren geprägt von Reisen, Vorträgen und Fußmärschen. Neben ernsten Themen, wie dem Besuch in der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem, standen bei einem zweitägigen Besuch der israelischen Hauptstadt Jerusalem auch erfreulichen Themen auf dem Programm. Beim Einkaufen auf dem Markt in Jerusalem dürfte der ein oder andere Schekel – die Landeswährung in Israel – für Mitbringsel liegen geblieben sein. Die TG-Volleyballer wandelten auf den christlichen Ursprüngen. Vom Ölberg zogen sie am zweiten Tag bei sengender Hitze durch den Garten Gethsemane und entlang der Via Dolorosa. Auch die Klagemauer durfte nicht fehlen. Über die geschichtlichen Hintergründe der verschiedenen Stationen wurden die Gruppe von Reiseleiter Rainer Lorch aus Ravensburg versorgt. Er war bereits mehrmals in Israel, lebte dort sogar kurzzeitig und beeindruckte die Jugendlichen mit seinem Wissen über das Land und die Kultur.

Bei einem Besuch des Toten Meeres, 400 Meter unter dem Meeresspiel, ließen sich die Jugendlichen im Salzwasser treiben und pflegten ihre Haut mit salzhaltigem Matsch. Beim anschließenden Besuch der ehemaligen jüdischen Festung Masada machte der gesamten Gruppe dann aber die 38 Grad Hitze zu schaffen, sodass vermutlich nicht alle die Lage und die Geschichte wertschätzen konnten.

Auch politisch erfuhr die Gruppe einiges über Israel. Am Freitag stand ein Besuch am Gazastreifen an. Was die meisten bisher nur aus dem Fernseher kannten, wurde nun zur Wirklichkeit. Direkt an der Grenzmauer hörten die Jugendlichen von der Historie des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern.

Doch auch der Spaß kam nicht zu kurz beim Austausch. Ob beim Rollstuhlbasketball in einer Einrichtung für Invaliden der israelischen Sicherheitskräfte, bei einem gemeinsamen Volleyball-Training, dem Beachvolleyball spielen am Mittelmeerstrand oder den Besuchen am Swimming Pool im Kibbuz, der Austausch mit den Jugendlichen aus Israel war fester Bestandteil der Reise. Die neu geknüpften Freundschaften führten schließlich auch dazu, dass von beiden Seiten ein Gegenbesuch der israelischen Volleyballer in Bad Waldsee im nächsten Jahr gewünscht wird.

Zum Abschluss der Woche wurde auch die populärsten Stadt nicht vergessen. Am Sonntag reiste die Gruppe nach Tel Aviv um einen Eindruck von der Stadt zu bekommen. Nach einem Fußmarsch durch die Stadt und einem Abendessen im alten Stadteil Jaffa, fuhren die Jugendlichen zurück und waren froh, dass am Montag lediglich die Verabschiedung von den Familien und die Rückreise auf dem Programm stand. Jetzt sollen bald die Planungen für einen Gegenbesuch starten. Denn in Israel müssen Jungs mit 18 für drei Jahre und Mächen für zwei Jahre zum Militär, sodass für einige Volleyballer im nächsten Jahr wohl die vorerst letzte Möglichkeit für einen Austausch sein wird.