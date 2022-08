Isolierung auf Baustelle fängt Feuer

Noch unbekannt ist die Ursache eines Brandes, zu dem es am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in der Steinacher Straße in Bad Waldsee gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei geriet auf einem dortigen Baustellengelände die Isolierung einer Fernwärmeleitung in Brand. Die Bauarbeiter löschten den Brand selbstständig, doch mehrere Passanten meldeten die Flammen über Notruf, weshalb Feuerwehr und Polizei anfuhren. Die Wehrleute prüften die Leitung entsprechend, um eine weitere Brandgefahr auszuschließen. Wie hoch der entstandene Schaden durch den Brand ist, ist nicht bekannt.