Isnyer Stubenmusik kommt nach Bad Waldsee

Was geschieht, wenn sich der Evangelist Lukas in der heiligen Nacht in ein Allgäuer Wirtshaus verirrt? Das erzählt die Isnyer Stubenmusik laut Veranstalter am Freitag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr im Säulensaal der Klinik im Hofgarten humorvoll und hintersinnig in ihrem Programm „Dreikönig im Schwabenland.“

Der Evangelist kämpft darin nicht nur mit dem robusten Allgäuer Charme, sondern auch um das Seelenheil eines hartherzigen Wirtes. Die Textvorlage stammt aus Alfred Weitnauers „Die Nacht bei den Hirten“. Umrahmt wird das Geschehen von oberschwäbischer und Allgäuer Musik. Leopold Mozart, die Reichstadt Isny und Meingosus Gaelle sind vertreten, ebenso Wolfegg und Knottenried, aber auch zwei zeitgenössische oberschwäbische Komponisten. Von Alois Lohmiller und Fritz Hartmann sind Lieder nach Gedichten von Arthur Maximilian Miller zu hören.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.