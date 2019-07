Isabel Schultz ist in im Jugendkulturhaus in Bad Waldsee

Isabel Schulz ist seit dem 15. Juni Mitarbeiterin im Jugendkulturhaus Prisma. Die 26-jährige Sozialpädagogin stammt aus Biberach und hat in Würzburg Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Musik studiert. Musik soll auch in der Arbeit im Jugendkulturhaus eine Rolle spielen – da habe sie schon einige Ideen, erzählt sie in einem Pressetext der Stadtverwaltung. Ihre Kerngebiete werden vorwiegend die Betreuung der Mädchengruppe und der offene Betrieb sein. Außerdem kümmere sie sich derzeit um den „Ferienspaß“ sowie um die „Fairtrade-Modenschau“ im September.