Neue Ausstellung: Irritierende Malerei in der Kleinen Galerie

Der Maler Hartmut Hahn stellt seine Werke vom 8. Januar bis 5. Februar in der Kleinen Galerie in Bad Waldsee aus. Die Vernissage findet am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr statt. Die Begrüßung übernimmt Axel Otterbach, die Einführungsworte spricht Thomas Warndorf.

„Mit dem Blick für die vermeintlich unscheinbaren Momente gebe ich mich mit meinem künstlerischen Schaffen der Ambivalenz des Moments, dem Prozesserleben der Entstehung meiner Werke und der vielschichtigen Deutungsoption hin“, erklärt der Künstler seine Schaffenskraft.

Eine „falsche Annahme“

Grundsätzlich spiele er in seinen Bildern mit der Verwechslung und der „falschen Annahme“ sowie Metaphern. „Es geht mir nicht darum, dass der Betrachter sofort erkennt, was für eine Botschaft im Bild steckt. Ganz im Gegenteil – ich möchte den Betrachter bewusst irritieren.

Daher biete ich mehrere Ebenen der Sichtweise an und gebe dem Betrachter die Zeit, sich nach und nach auf das Motiv und das ,was noch?’einzulassen“, geht aus der Pressemitteilung hervor. Es gehe um „die Stimmung hinter den Dingen“ und die Vermutung, die eventuelle Antwort – als eine Möglichkeit unter vielen.