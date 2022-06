IRONMAN 70.3 Kraichau 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die TG Bad Waldsee Triathleten Marco Konrad und Tobias Schanne absolvierten am 29. Mai den 70.3 Ironman in Kraichgau. Marco zeigte eine solide Leistung auf der 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke und stieg nach 30:20 Minuten aus dem Wasser, gefolgt von Tobias, welcher 31:50 Minuten für die Strecke benötigte. Der kräftige Wind und die rund 1100 Höhenmeter auf den 90 Kilometern warteten auf die Teilnehmer auf der Radstrecke. Tobias erreichte nach 2 Stunden und 36 Minuten die Wechselzone, gefolgt von Marco in 2 Stunden und 47 Minuten. Nach dem Halbmarathon erreichte Tobias Schanne als dreizehnter in der Altersklasse M45-49 in 4 Stunden und 47 Minuten das Ziel, was zugleich den 183. Gesamtplatz bedeutete. Marco Konrad erreichte nach 5 Stunden und 5 Minuten das Ziel, was ihm den 44. Platz in der Altersklasse M45-49 und Gesamtplatz 432 bescherte.

Peter Harsch absolvierte die Olympische Distanz in Kraichgau. Nach einem guten Schwimmen auf der 1,5 Kilometer langen Strecke, ging es für Peter auf die circa 42 Kilometer lange Radstrecke. Diese absolvierte er mit einer starken Leistung in 1 Stunde und 18 Minuten, bevor es auf den 10-Kilometer-Lauf ging. Mit einer Gesamtzeit von 2:37:51 und Platz 8 in der Altersklasse M35-39 ist Peter Harsch ein guter Start in die neue Saison gelungen.