Internationales Jugendturnier wird zum Familienfest

Der erste Schrei nach der Geburt erfolgt im Regelfall in ihren Armen. Die Hebamme nabelt das Neugeborene ab, gibt ihm bis zum ersten Schrei häufig einen Klaps, wickelt es in ein Tuch, ehe sie es der Mutter reicht. „Es ist ein erhabenes Gefühl und eine große Ehre. Jede Geburt ist einzigartig“, sagt Jutta Eichenauer (60), freiberufliche Hebamme in Backnang und Vorsitzende des Hebammenverbandes Baden-Württemberg.

Der Komiker Karl Valentin drückte es so aus: „Als ich das Licht der Welt und sodann die Hebamme erblickte, war ich ...