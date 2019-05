Internationaler Museumstag im Museum im Kornhaus

Jedes Jahr im Mai machen Museen in aller Welt durch besondere Veranstaltungen auf sich aufmerksam. Sie sind, laut Pressemitteilung des Museum- und Heimatverein Bad Waldsee, ein wertvoller Teil der Kultur und Geschichte eines Landes. Schnell würden sie nicht mehr beachtet, wenn sie nicht zeigen, was sie zu bieten haben. Auch das Museum im Kornhaus in Bad Waldsee öffnet seine Tore und Sammlungen am kommenden Sonntag bei freiem Eintritt und lädt dazu ein, einen Blick auf Kunst und Geschichte von Stadt und Region zu werfen. Das Kornhaus befindet sich am Rathausplatz und ist von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, Führungen sind um 14.30 Uhr und 16 Uhr.