Interessierte können sich ab sofort anmelden – Alle Generationen im Blick

Nachdem im Januar die Baby-, Krabbel- und Spielgruppen endlich wieder begonnen haben, startet die Familienbildung nun mit weiteren Angeboten. Bereits am Donnerstag, 24. März, beginnt der nächste Kurs Wirbelsäulengymnastik im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren. Ein Einstieg ist nach Absprache auch in den laufenden Kurs möglich.

Für den April sind folgende weitere Angebote geplant: „Backen für Kinder – Osterleckereinen selbst gemacht“ für Kinder ab sieben Jahren. An diesem Nachmittag backen und dekorieren die Kinder ihr Ostergebäck, das sie natürlich gleich probieren dürfen. Termin ist am Freitag, 8. April, von 14.30 bis 16.45 Uhr in der Küche der Durlesbachschule, Reute. Den Kurs leitetdie Konditorin Verena Müller.

Los geht’s auch wieder mit der „Waldzwerge – Spielgruppe im Freien“ für Kinder ab 18 Monaten. Das Motto heißt: Mit allen Sinnen den Wald erleben! Zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson entdecken die Kinder die Schönheit des Waldes. Es werden Fingerspiele und kleine Waldspaziergänge gemacht. Mit Naturmaterialen gebastelt und gespielt. Bei einer kleinen Vesperpause ist Zeit für einen Austausch. Es finden zehn Treffen und ein optionaler Elternabend statt. Der Kurs besteht auch zehn Terminen und beginnt am Freitag, den 29. April 22. Er dauert von 9 bis 11 Uhr und findet im Tannenbühl.statt.

Eine „Waldführung im Tannenbühl – mit offenen Augen in den Wald“ gibt es für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene am Samstag, 30. April . Während des Waldspaziergangs werden Grundlagen der Wildbiologie und längst vergessenes Wissen über die Natur vermittelt. Ebenso sind die Auswirkungen von Forst- und Landwirtschaft, Tourismus und Klimawandel auf den Lebensraum Wald und unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt ein Thema. Die Führung dauert von 14 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz im Naherholungsgebiet Tannenbühl. Leiter der Exkursion ist Manfred Schneider, Dipl.-Ing. agrar. (FH) und akademischer Jagdwirt.