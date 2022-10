Interessante Heimaufgaben für die TG Bad Waldsee

Die Saisonplanung sieht am kommenden Wochenende für die TG Bad Waldsee zwei reizvolle Spiele vor. Für die Volleyballer in der Regionalliga geht es mit dem USC Konstanz gegen einen Gegner, der aktuell ähnlich wie die TG im vorderen Mittelfeld der Rangliste liegt.

Doch werden die Männer der Universität vom Bodensee mit sehr breiter Brust auftreten, haben sie doch erst vor Kurzem den aktuellen Spitzenreiter in dessen eigener Halle geschlagen. Das zu erwartende hoch spannende Match beginnt am Samstag um 19 Uhr in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee.

Am nächsten Tag treten die Oberliga-Volleyballerinnen der TG ebenfalls zu Hause in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule gegen die SpVgg Holzgerlingen an. Auch hier ist eine spannende Auseinandersetzung zu erwarten, die am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen wird.