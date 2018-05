Interaktiver Reisebericht über die Schweiz

Am Mittwoch, 30. Mai, bietet die Kurseelsorge Bad Waldsee um 19.30 Uhr in der Kapelle im Maximilianbad einen interaktiven Reisebericht zur Schweiz an. Bei diesem Vortrag bestimmen die Zuhörer den Inhalt und den Verlauf der Reise – es gibt keine Vorgaben, aber eine Vielzahl beeindruckender Bilder aus der Schweiz. Auf Radtouren kreuz und quer durch die Schweiz lässt sich dieses vielfältige Land am besten kennen lernen. Dietmar Hermanutz hat in den letzten Jahren weit über 4000 Kilometer in der Schweiz zurückgelegt. Dabei hat er nicht nur touristische Attraktionen besucht, sondern auch viele unbekannte Ecken entdeckt. Glacier Express, Bernina Express und viele andere, oft weniger bekannte Bahnen erschließen die Schweiz und ermöglichen eine Vielfalt an Touren. Foto: Dietmar Hermanutz