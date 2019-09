Interaktive Live-Reportage entführt in die Schweiz

Die Kurseelsorge Bad Waldsee bietet am Dienstag, 3. September, um 19.30 Uhr in der Säulenhalle der Hofgartenklinik einen interaktiven Reisebericht über die Schweiz an. Laut Veranstalter Dieter Hermanutz bestimmen bei diesem Vortrag die Zuhörer den Inhalt und den Verlauf der Reise. Es gebe keine Vorgaben, aber eine Vielzahl beeindruckender Bilder aus dem Land. Hermanutz war in den zurückliegenden Jahren oftmals in der Schweiz. Er hat das Land mit der Bahn und vor allem mit dem Fahrrad bereist. Im Sattel hat er rund 4500 Kilometern zurückgelegt und dabei nicht nur die touristischen Höhepunkte besucht, sondern auch viele unbekannte Ecken entdeckt. Bei dieser Live-Reportage lernen die Zuschauer laut Mitteilung Impressionen vom Bahnland Schweiz und schöne Naturerlebnisse kennen. Sie gewinnen Einblicke in die Kultur des Nachbarn und können sich für ein Urlaubsland begeistern lassen, das vielen unbekannt ist. Der Eintritt ist frei. Foto: Hermanutz