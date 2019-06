Instrumentenvorstellung und Vorspielnachmittag im Gemeindehaus

Der Musikverein Reute-Gaisbeuren hat sich vorgenommen, auch in diesem Jahr wieder interessierte Kinder und Jugendliche an einem Instrument auszubilden.

Dazu lädt der Verein laut Pressemitteilung am Sonntag, 30. Juni, ab 14 Uhr im Gemeindehaus in Reute zu einem Schnuppernachmittag ein. An diesem Mittag können sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern einen Einblick in die Jugendarbeit des Vereins erhalten und Blasinstrumente von der Querflöte bis zur Tuba kennen lernen.

Angefangen mit der musikalischen Früherziehung der jüngsten Vereinsmitglieder werden zunächst die Blockflöten und das Vororchester zu hören sein. Auch die übrigen Instrumentalschüler werden ihr Können unter Beweis stellen.

Im Anschluss stellt der Verein eine Art „Instrumentenparcours“ auf, auf welchem sich die Kinder die verschiedenen Instrumente erklären lassen und auch selbst ausprobieren können. Für jedes Instrument werden die jeweiligen Instrumentallehrer anwesend sein, heißt es weiter.