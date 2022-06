Instrumentenvorstellung an der Durlesbachschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 21. Juni erlebten die Schüler*innen der Klassen 3 und 4 an der Durlesbachschule einen abwechslungsreichen Nachmittag. Zu Gast waren Jungmusiker des Musikvereins Reute-Gaisbeuren, die zusammen mit der Jugendleiterin Miriam Miller den Grundschüler*innen zahlreiche Blasinstrumente vorstellten. Zu Beginn der Vorstellungsrunde, die jeweils im Klassenverband stattfand, konnten die Kinder ihr Wissen über die verschiedenen Instrumente zeigen, bevor die Jungmusiker*innen auf den Blasinstrumenten vorspielten. Anschließend folgte der interessanteste Teil, denn nun durften Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Tenorhorn, Posaune und Tuba ausprobiert werden. Viele der Grundschüler konnten den Instrumenten schon die ersten Töne entlocken, sodass ein schönes Toncluster in der Durlesbachschule zu hören war. Da viele Schüler*innen gerne noch weit mehr Zeit an den Instrumenten verbracht hätten, lud Jugendleiterin Miriam Miller alle Schüler*innen zusammen mit ihren Familien ein, am 17. Juli ins Dorfgemeinschaftshaus nach Gaisbeuren zum Vorspielnachmittag zu kommen, an dem die Nachwuchsmusiker und das Vororchester des Musikvereins Reute-Gaisbeuren für die Öffentlichkeit musizieren. Hier können dann nochmals alle Instrumente ausgiebig bespielt werden, so dass im neuen Schuljahr sicherlich so mancher Grundschüler der Durlesbachschule mit einer Instrumentalausbildung beim Musikverein startet.

Zum Vorspielnachmittag am 17. Juli um 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren sind alle Interessierten herzlich eingeladen!

Für Fragen zur Instrumentalausbildung wenden Sie sich gerne an jugendleiter@mv-reute-gaisbeuren.de oder info@mv-reute-gaisbeuren.de.