Instrumente-Entdecken bei der Stadtkapelle Aulendorf

In der Schlossfest-Woche konnten im Rahmen des Sommerprogramms der Stadt Aulendorf musikinteressierte Kinder und Jugendliche zahlreiche Instrumente eines Blasorchesters kennenlernen und ausprobieren. Auftakt war in der Mensa der Schule am Schlosspark in Aulendorf.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Jugendleiterin der Stadtkapelle Judith Erath verteilten sich die 19 Teilnehmenden auf die sieben verschiedenen Instrumente-Stationen, die von erfahrenen Musiker und Musikerinnen der Stadtkapelle Aulendorf angeleitet wurden. Nach zwei kurzweiligen Stunden war die Veranstaltung zu Ende und die Kinder gingen mit positiven Erlebnissen nach Hause.