Insekt im Auge: Kind bei Unfall verletzt

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 19.45 Uhr in der Altdorfer Straße. Ein Elfjähriger fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad auf der Straße, bekam eigenen Angaben zufolge ein Insekt ins Auge und prallte auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Das durch die Kollision leicht verletzte Kind trug einen Fahrradhelm und zog sich Abschürfungen, Prellungen sowie kleinere Schnittwunden durch die splitternde Heckscheibe des BMW zu. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.