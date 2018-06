Innenstadthandel lädt zu Einkaufsnacht und „Schnäppchentagen“

Zu seinen „Schnäppchentagen“ mit langer Einkaufsnacht, Musik und Verpflegungsständen auf der Hochstatt lädt der Handels- und Gewerbeverein (HGV) am Freitag und Samstag in die Einkaufsstadt Bad Waldsee ein. Dieses Datum haben die Veranstalter gewählt, weil Ende Juni der Abverkauf der Frühjahrs- und Sommerkollektion startet und sich die Kundschaft deshalb auf Preisnachlässe und „Schnäppchen“ in den Fachgeschäften freuen darf. Zudem gibt’s am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr beim Einkauf doppelt Punkte auf die „Bad WaldseeCard“.

„Diese Schnäppchentage und die Einkaufsnacht markieren alljährlich den Startschuss für die saisonalen Rabattaktionen vor allem im Bereich Mode, Schuhe und bei jahreszeitlichen Accessoires“, begründet Robert Lippmann vom HGV-Vorstand, warum diese Veranstaltung wieder viele Schnäppchenjäger aus dem ganzen Umland in die Altstadt führen dürfte. Dieses Datum stimmt bekanntlich mit dem einstigen Sommerschlussverkauf überein, den es offiziell nicht mehr gibt im Handel.

Bereiche ohne Autos

„Ein Bummel durch die Waldseer Fachgeschäfte lohnt sich in jedem Fall, weil es Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent geben wird“, verspricht HGV-Marketingkoordinatorin Ingrid Wölflingseder. Einige Bereiche der Innenstadt werden am Freitag und Samstag zudem autofrei gehalten, damit die Passanten noch entspannter bummeln können. Für den Freitagabend hat der HGV die Musikkapelle Eintürnen in die Kurstadt eingeladen, die unter Leitung von Dirigent Alexander Dreher von 19 bis 21 Uhr auf dem Rathausplatz spielen wird. „Dieser Platz eignet sich dafür bestens, weil die umliegenden Gaststätten draußen bestuhlt haben und die Zuhörer kulinarisch bestens versorgt sind“, so Wölflingseder dazu. Der HGV hat für die Hochstatt auch mehrere Essstände mit Burgern und Crêpes organisiert. „Damit sind die Aktionen verteilt in der Altstadt und laden zu gemütlichen Pausen bei hoffentlich schönem Wetter ein.“

Die Händler in der Wurzacher Straße sind bekannt für ihre Ideen im Rahmen von Einkaufssonntagen und anderen Veranstaltungen zugunsten des Innenstadthandels. „Wir werden an Aktionsständen vor den Geschäften und auch drinnen Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent gewähren und laden die Kundschaft zudem zu feinen Sommercocktails mit Früchten ein“, sagt Gabriele Schwarz vom gleichnamigen Modehaus.

Ihr ist sehr an einem „guten Miteinander“ aller örtlichen Einzelhändler gelegen. „Gemeinsam sind wir stark und setzen dem allseits präsenten Onlinehandel ein Einkaufserlebnis mit Menschen und gegenseitigem Austausch entgegen“, betont die Geschäftsfrau, die am Freitag deshalb auch von einer „guten Kundenfrenquenz“ ausgeht. „Wir haben viele Stammkunden aus dem Hinterland von Bad Waldsee, die uns seit Jahren die Treue halten und auch zu unseren Aktionstagen gerne kommen und bei uns einkaufen.“

Und der veranstaltende HGV fasst mit dem Besuch der ersten Ruder-Bundesliga in Bad Waldsee vom 7. bis 9. September bereits die nächste Marketingaktion ins Auge. „In Absprache mit dem Ruderverein werden die Geschäfte ihre Schaufenster ansprechend dekorieren mit Exponaten des Vereins, die auf den Wassersport aufmerksam machen. Und wir hoffen, dass alle Geschäfte am Samstag bis 16 Uhr geöffnet haben, damit die Besucher der Wettbewerbe auch zum Einkaufen kommen“, betont Lippmann. Diese hochkarätige Sportveranstaltung spiele sich zwar in erster Linie auf dem Stadtsee und auf dem Bootshausgelände ab. „Aber wir freuen uns, wenn die Besucher die schöne Altstadt erkunden, die ja viel zu bieten hat.“

Wie berichtet, werden zu diesem „Erwin-Hymer-Renntag“ am 8. September 40 Ruder-Achter aus ganz Deutschland in der Kurstadt erwartet, wo das Saison-Finale ausgetragen und der sogenannte Liga-Champion gekürt wird. Die Mannschaften kommen unter anderem aus Krefeld, Frankfurt, Gießen und Berlin.