Innenstadthandel lädt zu Einkaufsbummel am Regatta-Sonntag

Die 56. Herbstregatta des Rudervereins geht am Wochenende mit mehr als 100 Rennen auf dem Stadtsee über die Bühne. Traditionell haben am Regattasonntag auch die Ladengeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dazu erwarten sie Kunden aus einem Umkreis von gut 40 Kilometern. Zur Freude des Handels- und Gewerbevereins (HGV) öffnet erstmals auch der Weltladen und ergänzt das Angebot des Innenstadthandels mit fair gehandelten Produkten. Dafür gibt es keinen Künstlermarkt mehr im Entenmoos.

„Es freut uns als Veranstalter riesig, dass nun auch der Weltladen mit dabei ist. Damit können wir den Ravensburger-Tor-Platz mit einbeziehen und den Platz mit Kaffeeausschank oder weiteren Aktivitäten beleben“, freut sich Robert Lippmann. „Die Entscheidung kam kurzfristig, aber ich denke, 2019 werden wir den Weltladen unterstützen bei seinen Planungen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen“, kündigt das Mitglied des HGV-Vorstandes an. Wie berichtet, war die Beteiligung des Ladens an den Einkaufssonntagen bei den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen.

Vermisst werden dürfte am Wochenende von vielen Besuchern der Künstlermarkt, den es 20 Jahre lang gab. „Das ist wirklich bedauerlich, dass die Veranstalter sich zu keinem weiteren Markt mehr durchringen konnten. Er war ein guter Frequenzbringer und hat das Entenmoos schön belebt“, unterstreicht Lippmann.

Für die örtlichen Mode- und Schuhgeschäfte steht die Präsentation der aktuellen Herbst- und Winter-Kollektion im Mittelpunkt der Ladenöffnung. Die Lager sind gut gefüllt mit warmer Bekleidung, die angesichts der sommerlichen Temperaturen bislang noch verhalten gekauft wurde. „Die Kunden können aus dem Vollen schöpfen, weil ein attraktives Angebot und eine fundierte Beratung auf sie wartet, wie es der Online-Handel nicht bieten kann. Und wir als Veranstalter sorgen mit einem Rahmenprogramm dafür, dass ein Besuch in Bad Waldsee zu einem kurzweiligen Erlebnis für die ganze Familie wird“, kündigt Lippmann an. Es gibt mehrere Verpflegungsstände auf der Hochstatt und Straßenmusiker unterhalten an mehreren Standorten. „Auch unsere Gastronomen freuen sich über den Besuch vieler Gäste und wenn das Wetter mitspielt, werden sie draußen servieren, was zur Wohlfühlatmosphäre beitragen wird“, weiß der HGV-Aktivist.

Die Geschäftsleute der Wurzacher Straße haben passend zur Jahreszeit ein „Oktoberfest“ vorbereitet. Die Straße präsentiert sich einheitlich in bayerischen Farben und mit herbstlichem Blumenschmuck. Für Bewirtung ist ebenso gesorgt wie für Straßenmusik, damit die Kundschaft aus der Region gerne verweilt in der Einkaufsstraße. Das Autohaus Stehle stellt seine neuen Modelle in der Hauptstraße aus, wie Lippmann ankündigt. Dank guter Zusammenarbeit mit den Vereinen wird es auch Infostände geben. Mit dabei ist unter anderem die Turngemeinde (TG) mit Mitmach-Aktionen. Eine Kinderhüpfburg hat der HGV für die Grabenmühle organisiert.

Ergänzend zu den Aktivitäten in der Altstadt lädt das „Erwin-Hymer-Center“ am Regatta-Wochenende zu seinem zweitägigen Herbstfest ein. Vorgestellt wird die neue Fahrzeugflotte und der Abverkauf der Ausstellungs- und Mietwagenflotte beginnt ebenfalls. Am Einkaufssonntag sind zudem einige Geschäfte im Gewerbegebiet Wasserstall geöffnet. Ein Flohmarkt ab 13 Uhr auf dem Parkplatze des Kaufmarkts am Ballenmoos rundet das Angebot ab.

Mit Hilfe dieser Einkaufssonntage soll die Attraktivität der Einkaufsstadt Bad Waldsee weiter gefördert werden. „Dazu brauchen wir auch die Stadt mit im Boot und ich hoffe sehr, dass wir in einigen offenen Punkten 2019 einen Schritt vorankommen“, so Lippmann dazu. „Die Bauhofleistungen allein reichen uns als Veranstalter solcher Aktionstage nicht aus. Wir benötigen seitens der Stadtverwaltung mehr Wille zur Kooperation mit dem HGV und mehr Initiative.“