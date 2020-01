Initiative verspricht artgerechte Schweinezucht

„Buchmann’s Landschweine“ leben wie die sprichwörtliche Sau im Paradies – was es damit auf sich hat, erklärt Geschäftsführer Ralf Buchmann im Zuge einer Infoveranstaltung. Alle der Initiative angegliederten Landwirte – zu der auch welche aus Einhart, Tafertsweiler und Friedberg gehören – bereiten ihren Schweinen ein artgerechtes Leben. Die zugehörigen Metzgereien, Gastronomen und Kantinen legen Wert auf kulinarische Nachhaltigkeit. Geschäftsführer Ralf Buchmann blickte am vergangenen Donnerstag im Landgasthof Kreuz in Bad Waldsee-Mattenhaus auf die Entwicklung des regionalen Konzeptes zurück.

„Seit dem Start der Aktion ,Buchmann’s Landschweine’ im Jahr 2012 hat sich in der Region die öffentliche Wahrnehmung bezüglich der Sensibilität für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung intensiviert. Die Bereitschaft, für nachhaltige Fleischprodukte einen entsprechenden Mehrwert zu entrichten, hat sich sowohl beim Verbraucher als auch in der Gastronomie und den Metzgereien in jenem Maße verstärkt, als man guten Gewissens Fleischprodukte konsumieren möchte: tier- und umweltbewusst, nachhaltig, regional.“ Mit diesen Worten eröffnete Ralf Buchmann, Gründer der Idee, die Informationsveranstaltung gemeinsam mit „Landzunge“-Beraterin Marlies Fimpel, Christian Schramm vom Landwirtschaftsamt in Biberach, Horst Schmid vom Gasthaus Löwen und Thomas Kapitel, der für Text und Fotos in der neuen Landschwein-Broschüre verantwortlich zeichnet, die zu diesem Anlass ebenfalls vorgestellt wurde. Das Prinzip klingt einfach: Regionale Landwirte schließen sich vertraglich der Initiative „Buchmann’s Landschweine“ an und verpflichten sich damit zur artgerechten Schweinezucht nach vorgegebenen Richtlinien. Im Gegenzug entrichtet Buchmann den Bauern Abnahmepreise, die den Landwirten eine entsprechende Tierhaltung und gentechnikfreie Fütterung ermöglichen. „Verbraucher wünschen mehr Tierwohl, dazu betreiben bewusste Landwirte enormen Aufwand. Das soll im Wert geschätzt und sichtbar gemacht werden, ebenso wie die gläserne Produktion den Interessenten Transparenz verspricht“, so Buchmann.

Und auch die Tiere werden nachhaltig ernährt. „Weizen, Gerste, Ackerbohnenschrot, Raps und Mais stammen von den Erzeugerhöfen aus gentechnikfreiem Anbau“, sagt er. „Wird Sojaschrot als Eiweißquelle hinzugekauft, dann nur aus ebenfalls gentechnikfreier und mitteleuropäischer Produktion“, so Buchmann. In jedem Stück Fleisch stecke somit ein Stück oberschwäbische Heimat.

Die wöchentliche Abnahme der Großkunden belaufe sich je nach Wachstum der Tiere auf rund 250 Schweine insgesamt. Für den Hof bedeutet dies die Realisierung lichtdurchfluteter Offenställe, Stroh statt Betonböden, ausreichender Auslauffläche, Außenschlafkojen mit Beschattungsmöglichkeit und Sommerduschen sowie Kälteschutz im Winter. Was lustig klingt, ist ernstgemeint: Diese Haltungsbedingungen entsprechen dem optimalen Schweineleben und erfordern nur geringe Antibiotikagaben: „Unsere Schweine unterliegen natürlichen Klimareizen und damit einer eher geringen Infektanfälligkeit.“ Lediglich in Fällen, in denen pflanzliche Medizin nicht mehr ausreiche, sei Antibiotikum angezeigt.

In Zahlen: Von etwa 800 Schweinen werden maximal zehn antibiotisch behandelt. Auf der staatlichen Antibiotikadatenbank sei Buchmanns Betrieb im untersten Bereich aufgeführt.

Zukünftig sei ein Biosiegel wünschenswert. Leider sei das noch nicht realisierbar. „Aber wir haben ein motiviertes Team, das alles ermöglichen kann“, sagt Buchmann.