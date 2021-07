Ingrid Wölflingseder stellt Amt als HGV-Koordinatorin zur Verfügung

Ingrid Wölflingseder steht dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Bad Waldsee nach knapp vier Jahren nicht mehr in ihrem Amt als Koordinatorin zur Verfügung. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger hat laut Vorstand Robert Lippmann bereits begonnen.

Aufgaben während Pandemie extrem angewachsen

In einer Information an den Vorstand und an die 80 Mitglieder informierte die Geschäftsfrau darüber, dass sie diese Tätigkeit „stets mit großer Begeisterung und Leidenschaft“ ausgeübt habe. „In dieser Zeit – insbesondere auch in den Zeiten der Pandemie – sind die Aufgaben aber stetig angewachsen und haben inzwischen den Umfang einer Vollzeitstelle eingenommen. Um dies leisten zu können und leisten zu wollen, wird jedoch mehr Unterstützung und Einigkeit benötigt“, schreibt die Gemeinderätin in ihrer Mitteilung an den HGV zum Rücktritt.

Mehr Zeit für die Kinder

Nachdem ihre beiden Kinder zeitlich häufig hätten zurückstehen müssen, wolle sie sich in ihrer knapp bemessenen Freizeit „nun mehr der Familie und meiner Hauptbeschäftigung in meinem Geschäft widmen“. Wölflingseder ist Inhaberin des Fachgeschäftes „Wäschetruhe“ in der Hauptstraße.

Lippmann bedauerte gegenüber der SZ den Rückzug Wölfingseders, die im Rahmen dieses 450-Euro-Jobs „alles gegeben“ und während Corona „mit großem Einsatz“ dafür gesorgt habe, dass die Mitglieder „sehr schnell und umfassend“ über die täglichen Neuerungen für Einzelhandel und Gewerbe informiert worden seien.

Amt soll schnell nachbesetzt werden

Das vakante Amt soll nun möglichst schnell nachbesetzt werden. Laut Lippmann habe man dafür bereits ein, zwei geeignete Personen ins Auge gefasst. „Sollte das nicht klappen, schreibt der HGV die Stelle öffentlich aus“, so Lippmann zur weiteren Vorgehensweise. Die für 2021 noch ausstehende Mitgliederversammlung soll nach den Sommerferien nachgeholt werden.