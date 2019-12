Infoveranstaltung in Mittelurbach wird nachgeholt

Die Terminfindung der geplanten Infoveranstaltung in Mittelurbach zum Thema Breitbandversorgung verzögert sich laut dem Internet-Provider NetComBW aufgrund der vielen eingegangen Daten, Informationen und Info-Anfragen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Dem Unternehmen zufolge soll der Termin so schnell als möglich nachgeholt und im Januar bekannt gegeben werden. Hintergrund: Der Infrastrukturausbau (Glasfaser) in Mittelurbach wurde seitens der Stadt Bad Waldsee im Herbst abgeschlossen und an die NetComBW (Betreiber) übergeben. Die NetComBW nimmt seitdem alle Anschlussdaten zur Bearbeitung auf. Wie die Stadt im Herbst mitteilte, sollten Haushalte, die bisher einen Kupferanschluss nutzen, diesen kündigen. Bei der Infoveranstaltung will die NetComBW über den Kündigungsverlauf des jetzigen Internetanbieters beziehungsweise über mögliche Tarife Auskunft geben.