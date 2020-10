Infoveranstaltung der IG L 285 am 5. Oktober in Reute

Die Interessensgemeinschaft (IG) L 285 lädt für Montag, 5. Oktober, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Gaststätte am Eck, Biegenwiesen 2, in Reute ein. Laut Ankündigung informieren IG-Mitglieder über den aktuellen Stand der Dinge seit der Unterschriftenaktion im Dezember 2019 und den Maßnahmenkatalog der Stadt Bad Waldsee.

Wegen der derzeit gültigen Corona-Verordnung und damit verbundenen Hygienemaßnahmen zu werden Interessierte an der Veranstaltung gebeten, sich per E-Mail unter interessensgemeinschaftL285@gmx.net oder telefonisch 0174 / 2428729 anzumelden.