Infotermine für Eltern der vierten Klassen

Die Realschule Bad Waldsee lädt zu Beginn des Jahres 2022 alle Eltern der vierten Klassen zu zwei Informationsveranstaltungen über die Bildungseinrichtung als weiterführende Schule ein und teilt die einzelnen Termine mit.

Am Donnerstag, 20. Januar, findet um 19 Uhr im Foyer der Realschule ein Informationsabend für Eltern zur weiterführenden Schulart Realschule statt. Neben der Vorstellung des Bildungsweges an der Realschule geht es an diesem Abend vor allem auch um die Besonderheiten der Bildungseinrichtung in Bad Waldsee.

Je nach den geltenden Coronaregeln findet der Abend in Präsenz oder wie im Vorjahr online statt. Zur Teilnahme bedarf es einer schriftlichen E-Mail-Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 12. Januar 2022, an das Schulsekretariat unter sekretariat@rs.bad-waldsee.de. Dabei muss bitte auch eine E-Mail-Adresse angegeben werden, falls die Veranstaltung online stattfinden sollte und eine Teilnahme über die Videokonferenzplattform Moodle erfolgt. In diesem Fall erhalten interessierte Teilnehmer einen entsprechenden Teilnahmelink. Die Teilnahme ist auf ein Elternteil unter Einhaltung der 3G-Regeln begrenzt.

Weiter findet am Freitag, 18. Februar 2022, zwischen 15 und 18 Uhr ein Informationsnachmittag für alle Kinder und Eltern der vierten Klassen statt. Hier bekommen die Eltern und ihre Kinder neben Informationen zur Realschule bei einem geführten Rundgang durch das Schulhaus vielfältige Eindrücke zu den Profilen (Bläser/Instrumental, Bilingual, Zirkus), den Wahlpflichtfächern der Realschule (Technik – Alltagskultur, Ernährung und Soziales – Französisch) sowie zu verschiedenen Fachschaften und Projekten.

Zusätzlich zum Elterninfoabend und Infonachmittag für Schülerinnen und Schüler bietet die Realschule die Möglichkeit an, individuelle Termine für Eltern und ihre Kinder zu vereinbaren. Wer einen solchen Termin buchen möchte, setzt sich mit dem Sekretariat unter Telefonnummer 07524 / 976 69-200 in Verbindung.

Die Anmeldetermine an der Realschule Bad Waldsee sind am Mittwoch, 9. März, von 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 10. März, von 13 bis 18 Uhr.