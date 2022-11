Informativer Austausch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spontan und auf Wunsch der beiden CDU-Politiker Josef Rief (MdB) und Thomas Dörflinger (MdL) empfingen die Vorstände der St. Elisabeth-Stiftung, Andrea Thiele und Matthias Ruf, die beiden Spitzenpolitiker zu einem informativen Austausch in der Stiftungszentrale in Bad Waldsee. Aktueller Grund für den Besuch waren die gerade öffentlich gemachten Schließungspläne für das Seniorenheim Laupheim der St. Elisabeth-Stiftung.

Nach dem Aus der Sana-Klinik Laupheim und der damit verbundenen Schließung für das im gleichen Gebäude beheimatete Seniorenheim der St. Elisabeth-Stiftung wollten sich die beiden CDU-Politiker direkt über die Gründe der Schließung, die nun laufenden Überlegungen für eine Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter und mögliche neue Heimplätze für die betroffenen Seniorinnen und Senioren informieren. Diesem Ansinnen kamen die beiden Vorstände der St. Elisabeth-Stiftung gerne nach und nutzten die Gelegenheit, um Josef Rief und Thomas Dörflinger gleich einen tieferen Einblick in die aktuelle Situation der Pflege und der Teilhabe zu geben.

„Zunächst einmal war wichtig, die beiden Abgeordneten über die Hintergründe der zum Jahresende bevorstehenden Schließung zu informieren“, beschreibt Matthias Ruf, Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung, den ersten Teil Austauschs. „Im Anschluss an diese Thematik haben wir gleich die Chance genutzt, um den beiden Parlamentsangehörigen die aktuellen Problematiken in Sachen Personalnot, Unterfinanzierung durch die gerade geltenden Pflegesätze und wie die steigenden Strom- und Lebenshaltungskosten auch uns massiv belasten, näher zu bringen“, ergänzte Vorständin Andrea Thiele die Themen der zweiten Hälfte des Besuchs in Bad Waldsee.

In dieser Deutlichkeit haben sowohl Rief als auch Dörflinger noch keinen Einblick in die Themen der sozialen Träger erhalten. „Zentraler Punkt unseres heutigen Besuchs war die Frage, wie es mit der Belegschaft sowie den im Pflegeheim beheimateten Seniorinnen und Senioren weitergeht. Uns wurde zugesichert, dass für alle Pflegebedürftigen ein Pflegeplatz gefunden werde. Das ist wichtig, ebenso wie die Zusage der St. Elisabeth-Stiftung, an einer Lösung für eine gute und gesicherte Perspektive aller Betroffenen zu arbeiten“, so Thomas Dörflinger.