Der Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee hat am 30. Mai den Entwurf zur 1. Fortschreibung des Lärmaktionsplans Bad Waldsee beschlossen. Hierzu findet am Dienstag, 12. Juli, um 19.30 Uhr, eine öffentliche Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren in der St.-Leonhard-Straße 7 statt. Weitere Informationen erfolgen im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Bad Waldsee am 7. Juli.