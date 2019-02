Infoabend am Gymnasium Bad Waldsee für Eltern der Viertklässler

Ein Informationsabend zum gymnasialen Bildungsgang findet am Dienstag, 12. Februar, findet um 19 Uhr im Musiksaal (Erdgeschoss) des Gymnasiums Bad Waldsee statt. Neben der Vorstellung des Bildungsweges am Gymnasium in der Normalform (G8) geht es vor allem auch um die Besonderheiten des Gymnasiums Bad Waldsee, das als einziges allgemeinbildendes Gymnasium des Landkreises Ravensburg den neunjährigen Weg (G9) zum Abitur anbietet. Der Abend soll außer diesen grundlegenden Informationen vor allem auch Gelegenheit bieten, gezielt Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen über die sicher nicht immer ganz leichte Entscheidung über die Wahl der weiterführenden Schulart und Schule.