Info-Abend zu Perspektiven für Reute-Gaisbeuren

Reute-Gaisbeuren hat sich auf den Weg in die Zukunft gemacht und seit der Auftaktveranstaltung des Projektes „Quartiersimpulse“ im Januar 2020 beziehungsweise des Projektes „Dorfentwicklung für Reute-Gaisbeuren“ im November 2021 ist einiges passiert. Am Donnerstag, 29. September, steht nun eine Informationsabend zu den Perspektiven für Reute-Gaisbeuren an.

Rückblick: Es gab schon einige Veranstaltungen, die sich der Zukunft der größten Waldseer Ortschaft gewidmet haben. Unter anderem ein Experten-Dialog zu Wohnen im Alter auf den Schmidschen Höfen, eine Jugendbeteiligung im Rahmen von „HenneHörtHin“ und die Fertigstellung des Grobkonzepts zur Dorfentwicklung haben bereits stattgefunden. Und auch das Förderprogramm „Quartiersimpulse“, das bereits 2020 gestartet ist und seither durch die Solidarische Gemeinde begleitet wurde, kommt zu einem erfolgreichen Abschluss, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. In zwei Jahren Projektarbeit, gefüllt mit Bürgergesprächen, Treffen der Steuerungs- und Prozessbegleitgruppe, Interviews der älteren Generation und Pflegemix-Konferenzen sei viel in Erfahrung gebracht worden. Einige wichtige Projekte, die für die Ortschaft Reute-Gaisbeuren von Bedeutung sind, hätten herausgearbeitet werden können.

Nun sind alle Interessierten am Donnerstag, 29. September, von 17.30 bis 20 Uhr in die Durlesbachhalle in Reute zur großen Abschlussveranstaltung „Perspektiven für Reute-Gaisbeuren“ eingeladen. Zu Beginn besteht die Möglichkeit, sich an verschiedenen Ständen rund um die Quartiersimpulse, die Dorfentwicklung und den Klosterberg Reute auszutauschen und zu informieren. Um 18 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Matthias Henne die Teilnehmer der Veranstaltung und es folgt eine jeweils projektbezogene Vorstellung sowie ein Ausblick auf die weiteren Planungen in den Jahren 2022 und 2023.