Indische Tänze erleben und lernen

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt ist am Freitag, 11. Oktober und Samstag, 12. Oktober die indische Gruppe „Chaithanya Dance Group" in Bad Waldsee zu Gast. Die Gruppe kommt laut Pressemitteilung aus dem Projekt Chaithanya Mahila Mandali (CMM) in Hyderabad und ist im Rahmen der Kinderkulturkarawane unterwegs. CMM setzt sich für Frauen in Zwangsprostitution und deren Kinder ein. Durch die unterstützende Begleitung in der Schule erhalten mehr als 3000 Frauen und Mädchen die Möglichkeit, in Zukunft ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Im der sicheren Umgebung des Chaithanya Happy Home ist nach der Schule Raum zum Tanzen, einer Leidenschaft von vielen Mädchen, die dort leben. Sie üben klassischen und traditionellen indischen Tanz ebenso aus, wie die modernden Tanzformen Indiens.

Eine Kostprobe dieser Tänze können Besucher am Freitag, 11. Oktober um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus erleben. Karten gibt es im Vorverkauf im Weltladen und der Touristeninfo oder an der Abendkasse für 10 Euro.

Am Samstag, 12. Oktober findet um 10 Uhr im Gemeindehaus ein Tanzworkshop für alle Altersklassen statt, der fünf Euro kostet.