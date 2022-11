In Waldsees Ortschaften entstehen zwei neue Wohngebiete

In Sachen Wohnraumknappheit soll sich in Waldsees Ortschaften etwas ändern: Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Waldseer Gemeinderats beschäftigt sich am Montag, 28. November, mit gleich zwei Baugebieten: In Reute geht es um den Bebauungsplan „Drei-Eichen VI“ mit einer Fläche von rund 3,15 Hektar und in Mennisweiler der Bebauungsplan „St. Michael“ mit rund 4,23 Hektar Fläche.

Beide Wohngebiete sollen künftig Platz bieten für Einzelhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser.

Beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung

Für beide Gebiete will die Stadt das beschleunigte Verfahren ohne Umweltprüfung und ohne naturschutzrechtlichen Ausgleich mittels des häufig als Freischein für Flächenfraß kritisierten Paragraf 13b nutzen.

Daher ist es laut Sitzungsvorlage der Stadt „zwingend notwendig, dass ein Aufstellungsbeschluss gefasst und bis zum Jahresende veröffentlicht wird“. Die Verfahren selbst müsse innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein.

Der ursprünglich auf zwei Jahre befristete und nochmals bis Ende 2022 verlängerte Sonderparagraf 13b im Baurecht sollte zum Zeitpunkt der Einführung eigentlich den schnelleren Bau von Flüchtlingsunterkünften im Außenbereich ermöglichen.

Kommunen stehen bei Wohnraumnot unter Druck

Doch Paragraf 13b wurde vor allem aus Sicht von Umweltschützern häufig ausgenutzt, um ohne Umweltprüfung und ohne ökologische Ausgleichsflächen zu wachsen.

Auch Markus Müller aus Meckenbeuren, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, kritisierte das im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ bereits einmal und sagte obendrein: Durch die Nutzung des Sonderparagrafen seien teilweise „unnütze, wenig durchdachte und sinnlose Baugebiete“ in so manchen Gemeinden und Kommunen entstanden („Die Wohnungsnot „entsolidarisiert die Gesellschaft“, vom 8. März 2022).

Andererseits stehen Städte und Gemeinde angesichts der Wohnungsnot massiv unter Druck, in Sachen Wohnraum schleunigst Abhilfe zu schaffen.

Weitere Themen sind Solarparks und Kläranlage

Weitere Themen der Ausschusssitzung sind unter anderem die Erweiterung der biologischen Stufe in der Kläranlage Bad Waldsee (Kostenaufwand rund 4,46 Millionen Euro), ein geplanter neuer Solarpark „Sankt Johannes“ nordöstlich von Oberurbach (östlich der Bahnlinie Waldsee-Kißlegg) mit einer Fläche von rund 2,81 Hektar und die Erweiterung des bestehenden „Solarparks Hierbühl“ (an der Bahnstrecke zwischen Bad Waldsee und Haslanden).