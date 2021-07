In Waldsees Innenstadt ist Musik drin

Im Rahmen der Aktion „Bad Waldsee blüht auf“ ist Freitag und Samstag ein interessantes Programm geboten.

So bringt am Freitag, 23. Juli, zum Beispiel der Kirchenchor St. Peter und Paul Reute mit seinen Musikstücken den Sommer, die Liebe, viel Humor und Gottes Segen in die Straßen der Stadt, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. Unter der Leitung von Bernadette Behr reicht das Programm reicht vom Volkslied aus Schweden, Schwaben, Amerika und Italien bis zum Kunstlied des bekannten Komponisten Johannes Brahms. Mit dem irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ endet der Chor an seinem jeweiligen Auftrittsort. Spielzeiten sind um 17.40 Uhr auf dem Kirchplatz, um 18.20 Uhr am Rondell am Stadtsee unterhalb des Spitals sowie um 19 Uhr im Garten des ehemaligen Finanzamtes.

Darüber treten am Freitag ab 16 Uhr „Bassti und die Tenorposaunen“, das Woodlake Jazz Quintett, der Kirchen-Chor St. Peter und Paul, Reute auf und es gibt ein Sommerabendkonzert des Musikvereins Michelwinnaden zu hören. Am Samstag, 24. Juli, spielt ab 10 Uhr das Bläserquartett „Brass´d´scho“ sowie das Klarinetten-Trio der Jugendmusikschule.