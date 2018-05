Traditionell am Freitag vor dem großen Fasnetswochenende in Reute wird der Ortsvorsteher entmachtet und gibt seine Amtsgewalt an die Narren ab. Diese haben dann das Sagen bis zum Fasnetsdienstag.

Auch in diesem Jahr verschanzten sich Ortsvorsteher Achim Strobel, Ortschaftsräte Angelika Brauchle, Karl-Heinz Gut, Irmgard Jakob, die Damen der Ortschaftsverwaltung und als Unterstützung Lothar Hanser von der ortsansässigen Raiffeisenbank. Vor verschlossenen Türen versuchte die Zigeunersippe der Narrengilde, Vorstandschaft sowie die Schalmeien die Ortschaftsverwaltung zu stürmen. Nach langem hin und her öffnete sich die Tür ein wenig und ein „Pferd“ versuchte sich den Zutritt zu erkämpfen. Mitleid zeigte die stellvertretende Ortsvorsteherin Angelika Brauchle und gab dem Pferdle auf dem Rollwagen einen Schnaps. Auch Ortsvorsteher Strobel zeigte sich gnädig und zog das Pferd (gespielt von Peter Knörle) ins Warme und auch die restliche Truppe bekam nun Zutritt in die wundschön geschmückte Halle.

Vorbereitet wurde dies durch die Damen der Ortschaftsverwaltung. Ganz getreu dem diesjährigen Mottos „Alle Tiere, Groß und Klein, wir laden Euch nach Reute ein!“ fand man an den Wänden Tierfiguren und Luftballonketten. Wenn schon der Ort nicht geschmückt werden darf mit Wimpelketten, so sollen sich die Narren doch wenigstens hier willkommen fühlen.

Nach der üblichen Zeremonie der Geld- und Machtübergabe durfte sich Achim Strobel seine Schandtaten des vergangenen Jahres anhören. Uwe Wolfgang, Chronist der Narrengilde, verstand es wieder bestens, in gereimter Form die Wahrheiten ans Licht zu bringen. Da es bekanntlich ja mehr Wert hat und auch Erfolge bringt, wenn man dies beim Narrenrechtabholen auf den Punkt bringt, musste Strobel sich die Schelte gefallen lassen. Den Bogen gespannt zur Weltpolitik im Vergleich zu Reute stellte Uwe Wolfgang fest, dass „der Achim schon gern regieren“ würde, aber die Übermacht Waldsee ließe hier keine Spielräume. Jeglichen Spielraum habe man ihm jetzt nun auch noch genommen, selbst die Feuerwehr für den Einsatz am Wochenende dürfe er nicht mehr genehmigen. Überall im Land auf und ab sei es gute Tradition, dass die ortsansässigen Vereine unterstützt würden, nur in Reute sei dies seit diesem Jahr nicht mehr zulässig. Auch die immer neuen Auflagen jedes Jahr, die von den Vereinen fast nicht mehr zu stemmen seien, gingen auch hier nicht spurlos vorbei. Selbst Fasnetsbändel dürften nicht mehr aufgehängt werden, da die Laternen diese Belastung nicht mehr Stand hielten.

Für alles müsse der arme Ortsvorsteher kämpfen – sogar um die Reparaturen in der Halle, scheltete der Narrenchronist weiter. Einen eigenen Haushalt bekomme Strobel schon gar nicht mehr. Da würden sich die Reutener schon die Frage stellen, warum von den Gewerbesteuern aus den ortsansässigen Unternehmen nichts in Reute investiert werde. Daher der Vorschlag zur Abstimmung über einen „Reute-Gaisbeuren-Exit“ über Nacht – eigene Währung (den Goißcoin) und eigene Finanzverwaltung durch die Vereinsvorstandsrentner Rainer Baur und Rudi Heilig. Die Steuereinnahmen würden dann in Zukunft in stabile Laternen und Leitern verwendet und die Feuerwehr sei auch wieder der Ortsverwaltung unterstellt. Diesen Exit dürfe dann Achim Strobel dem Bad Waldseer Bürgermeister Weinschenk beim Zunftmeisterempfang überbringen.