In Reute gibt es wieder ein „Schlachtfest dahoim“

Der Förderverein des Musikvereins Reute-Gaisbeuren bietet erneut Speisen zum Abholen an. Am Sonntag, 20. November, können Interessierte diese in der Durlesbachhalle in Reute abholen.

„Da das traditionelle Schlachtfest coronabedingt erneut nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben alle die Möglichkeit beim ,Schlachtfest dahoim’ die Spezialitäten unserer örtlichen Metzgerei Klaus Frank sowie unseres Vereinsmetzgers Kurt Fluhr in den eigenen vier Wänden zu genießen“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Kesselfleisch, Schlachtplatte und Kuchenpaket

Neben Schlachtplatte und Kesselfleisch mit Sauerkraut würden auch Saumagen mit Spätzle und Kartoffelsalat sowie Spätzle mit Soße angeboten. Zusätzlich könne ein Hausmacherwurstpaket mit Schwarzwurst, Leberwurst und Schwartenmagen erworben werden. Für den süßen Hunger könnten Kuchenpakete bestellt werden.

Die Bestellung könne mit Bestellzettel (Briefkasten Friedenslinde 1), per Mail (musikreute-bestellung@web.de) oder telefonisch (07524 / 9949937) stattfinden. Die Bestellzettel seien in den örtlichen Geschäften, bei allen Musikern sowie auf der Homepage des Musikvereins www.mv-reute-gaisbeuren.de erhältlich. Bestellschluss ist der 12. November. Auf Anfrage werde das Essen auch direkt nachhause geliefert.