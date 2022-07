In Reute-Gaisbeuren bewegt sich was

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Programm für lebenslange Fitness zum Erhalt von Bewegung, Muskeln, Knochen: Eine Kooperation aus Ortschaftsverwaltung, TSV Reute und die Solidarische Gemeinde haben sich zum Ziel gesetzt, unter dem Motto „Reute Gaisbeuren bewegt“ möglichst viele Bürger über dieses Programm anzusprechen.

Ein Leben lang fit bleiben: Wer wünscht sich das nicht? Mit dem Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ ist man auf einem guten Weg dahin. Das Programm ist auf den Erhalt von Muskeln und Knochen ausgerichtet, um Osteoporose und Stürzen im Alter vorzubeugen.

Mitten im Dorfzentrum soll ein aktives generationsübergreifendes Zentrum mit hohem Aufforderungscharakter entstehen.

Zentraler Mittelpunkt wird obige Übungsstation sein. Damit nicht genug, auch eine Treppe mit beidseitigem Geländer am Hügel lädt zum Üben ein. Damit der gesellige Teil nicht zu kurz kommt, werden mehrere Bänke, unter anderem auch Jugendbänke, installiert. Geplant ist weiterhin die bereits bestehende Boulebahn ins Zentrum zu verlegen. Somit haben wir einen tollen offenen Treffpunkt, welcher für Aktivität genauso geeignet ist wie auch einfach als Ort der Kommunikation.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Raiffeisenbank Reute Gaisbeuren, die Bürgerstiftung Ravensburg, die Solidarische Gemeinde, den TSV Reute sowie an die Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben. Dank dieser Spenden konnte dieses Projekt in Planung gehen und sieht nun seiner Verwirklichung entgegen. Laut Planung können wir die Station im Oktober in Betrieb nehmen. Wir werden zeitnah über die Presse informieren.