In ein Wohnhaus in der Roßberger Straße in Mennisweiler ist ein Einbrecher zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag eingestiegen.

Der Täter schlug laut Polizei ein Küchenfenster ein und durchsuchte im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Was letztlich gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die nun der Polizeiposten Bad Waldsee führt. Hinweise auf den Täter werden unter Telefon 07524/40430 erbeten.